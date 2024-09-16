Филимонов: В «Спартаке» моего времени Соболев не играл бы

Бывший голкипер «Спартака» Александр Филимонов считает, что в его времена нападающий Квинси Промес выходил бы только на замену.

«Промес выходил бы только на замену в «Спартаке» моего времени. При всем уважении ни Соболев, ни другие футболисты не играли бы», — приводит слова Филимонова «Чемпионат».

Стоит сказать, что Промес и Соболев покинули «Спартак» в летнее трансферное окно.

Напомним, Филимонов выступал за «Спартак» с 1996 по 2001 год. За это время он шесть раз стал чемпионом России и завоевал национальный Кубок.

В настоящий момент 50-летний Филимонов является тренером вратарей юниорской сборной России.