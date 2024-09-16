Бышовец: «Проблема Соболева в его неправильной самооценке»

Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил игру «Спартака» и «Зенита» в минувшем туре РПЛ.

- «Спартак» разочаровал в Махачкале?

- Возможно, команда и тренерский штаб все еще пребывали в эйфории после гала-матча, который был, в том числе, и приурочен ко дню рождения Станковича. Не исключено, что «красно-« просто недооценили соперника. А, быть может, и переоценили свои силы, что еще хуже. Но факт остается фактом. Динамовцы предложили гостям плотную игру на всех участках поля и добились ничьей. Наверное, Станкович где-то не угадал со структурой игры своей команды. Отсюда такое небольшое количество моментов у ворот махачкалинцев.

- Счет по игре?

- Да, в концовке было давление на ворота хозяев, но оно ни к чему не привело. Динамовцы, между тем, тоже создали несколько неплохих подходов. Так что, пожалуй, ничья закономерна. Где-то удача отвернулась от «Спартака» на этот раз. Имею в виду автогол Литвинова. Но в прошлых играх, если помните, «красно-белые» собирались и все равно дожимали соперника, вырывали победу. Сейчас не получилось. Мне кажется, Станкович все еще находится в поиске оптимального состава, не до конца изучил возможности своих игроков.

- Барко ничего вчера не показал. Не переоценили ли мы его?

- Знаете, даже великие имеют право на посредственность. Барко был активен, но малопродуктивен. Когда против тебя действуют очень плотно, нужно сыграть ювелирно. Ему этого не удалось. Посмотрим, что будет дальше. Вообще лакмусовой бумажкой для «Спартака» станет матч с московским «Динамо». После него многое прояснится.

- От «Зенита» ждали большего в игре с ЦСКА? «Армейцы» после матча говорили, что давно не видели такой слабой команды из Питера.

- Ну… Говорить можно многое. Но прежде всего игровое преимущество определяется количеством голевых моментов. Да, ЦСКА прессинговал, но что он создал? 4-5 дальних ударов? При этом мне в целом понравилась игра Облякова, Файзуллаева.

- А как вам команда Семака?

- Что касается «Зенита», я думал, что Семак сыграет по схеме 4-4-2. Он выбрал другую расстановку, схему. Приятное впечатление оставил Лусиано. Он не только забил победный гол, но и опускался довольно глубоко, пытаясь завязывать атаки своей команды. Кассьерра на своем фланге тоже довольно удачно отскакивал в полузащиту, запутывая хозяев.

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- А Соболев?

- Вот ему было тяжело. Не попал в игру, ушел в тень.

- Почему?

- Он много пропустил. Находился в подвешенном состоянии. Но в таком случае ты сам себя должен готовить. У меня, например, было две операции на коленях. Но я заставлял себя бегать, набирать форму, быстрее восстанавливаться. И потом безболезненно влился в состав своей команды.

- Соболев себя не подготовил?

- Ну… Думаю, все дело в его самооценке. Ему следует все-таки пересмотреть свое видение себя в футболе. Как говорили раньше? Люби футбол в себе, а не себя в футболе.

Александр Сычёв