Кирьяков рассказал, чего не хватает «Спартаку»

Экс-футболист сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением об игре московского «Спартака» после прихода на пост главного тренера серба Деяна Станковича.

«Спартак» на пути к хорошей игре. Иногда «Спартаку» не хватает агрессии и настырности. Эта нестабильность пока мешает серьёзно заявить о себе. Но команда идёт в группе лидеров», - передает слова Кирьякова Metaratings.ru.

В матче восьмого тура Российской премьер-лиги «Спартак» на выезде расписал мировую с махачкалинским «Динамо» со счетом 1:1. После этой встречи «красно-белые» набрали 15 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице.