Батчи высказался о борьбе «Краснодара» за чемпионство

Хавбек «Краснодара» Жоау Батчи ответил на вопрос о борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Сейчас рано об этом говорить. Чемпионат достаточно длинный, поэтому нам надо продолжать то, что мы начали. Сейчас будет игра в среду, у нас единственная цель - победить», - передает слова «РБ Спорт».

В рамках восьмого тура Российской премьер-лиги «Краснодар» на своем поле переиграл «Ростов» со счетом 2:0. После этого успеха подопечные Мурада Мусаева с 18 набранными баллами располагаются на втором месте в таблице РПЛ. «Быки» отстают от лидирующего «Зенита» на два очка.