Вахания объяснил, почему «Ростов» много пропускает

Защитник «Ростова» Илья Вахания поделился мнением о том, почему его команда пропускает много голов в этом сезоне.

«Почему «Ростов» много пропускает? Сложно сказать, потому что мы играем в свой футбол, пытаемся играть через короткие передачи, поэтому бывают потери. За эти потери нас наказывают», - передает слова защитника «РБ Спорт».

В рамках восьмого тура чемпионата России «Ростов» на выезде проиграл «Краснодару» со счетом 0:2. На сегодняшний день команда Валерия Карпина набрала 11 баллов и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.