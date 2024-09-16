Форвард «Ростова» Егор Голенков прокомментировал поражение от «Краснодара» в поединке восьмого тура Российской премьер-лиги. «Жёлто-синие» уступили на выезде со счетом 0:2.

«Не хватило, в первую очередь, результативности. Моментов много было. Сами не забили, а нам забили», - приводит слова нападающего «РБ Спорт».

После восьми туров чемпионата России подопечные Валерия Карпина набрали 11 баллов и занимают седьмое место в турнирной таблице. В следующем матче Премьер-лиги «Ростов» на домашнем стадионе встретится с махачкалинским «Динамо». Поединок запланирован на 22 сентября.