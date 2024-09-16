Филимонов прокомментировал переход Сафонова в «ПСЖ»

Бывший голкипер столичного «Спартака» Александр Филимонов поделился мнением о перспективах россиянина Матвея Сафонова во французском «ПСЖ».
«Чем больше российских футболистов в Европе, тем лучше. Дай бог, чтобы у него там получилось, чтобы с честью и достоинством представлял Россию в европейском чемпионате», - приводит слова экс-футболиста «Чемпионат».
Сафонов перешел в парижский гранд из «Краснодара» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 20 миллионов евро. Трудовое соглашение Матвея с французским чемпионом рассчитано до середины 2029 года.
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