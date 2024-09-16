Семшов раскритиковал «Динамо» за матч с «Ахматом»

«Была расхлябанность в каждом эпизоде. «Ахмат» мог забить третий мяч. При 2:2 были моменты. Острее было «Динамо», но такая расхлябанность непозволительна, когда команда борется за чемпионство», - поделился мнением Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».