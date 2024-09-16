Семшов раскритиковал «Динамо» за матч с «Ахматом»

Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов высказал мнение об игре московского «Динамо» в матче Премьер-лиги с грозненским «Ахматом».
«Была расхлябанность в каждом эпизоде. «Ахмат» мог забить третий мяч. При 2:2 были моменты. Острее было «Динамо», но такая расхлябанность непозволительна, когда команда борется за чемпионство», - поделился мнением Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что «Динамо» одержало домашнюю победу над «Ахматом» со счетом 4:2. После этого матча подопечные Марцела Лички набрали 16 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
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