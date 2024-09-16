Мостовой высказался о работе Николича в ЦСКА

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о работе наставника московского ЦСКА Марко Николича.
«Поражения ЦСКА в матчах с российскими топ-клубами - это не тенденция. У ЦСКА неплохая команда, но они не справляются с лидерами. В таком случае вопросы к Николичу», - цитирует Мостового «Чемпионат».
В рамках восьмого тура Российской премьер-лиги ЦСКА на домашнем стадионе «ВЭБ Арена» принимал петербургский «Зенит». «Армейцы» потерпели поражение с минимальным счетом 0:1. После этой неудачи московская команда с 13 баллами занимает шестое место в турнирной таблице.
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