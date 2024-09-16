Бубнов: «О чемпионстве «Спартака» не стоит заикаться»

Экс-футболист московского «Спартака», а ныне эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от поединка «красно-белых» против махачкалинского «Динамо» в восьмом туре РПЛ.
«Результат вполне ожидаем. Ни та, ни другая команда не наиграли на победу. «Спартак» играет с перепадами и ещe будет терять очки с соперниками такого уровня. Пока о чемпионстве не стоит заикаться», - приводит слова эксперта Sportbox.
Матч в Махачкале завершился вничью со счетом 1:1. После этой осечки подопечные Деяна Станковича набрали 15 баллов и располагаются на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.
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