Бубнов: «О чемпионстве «Спартака» не стоит заикаться»

«Результат вполне ожидаем. Ни та, ни другая команда не наиграли на победу. «Спартак» играет с перепадами и ещe будет терять очки с соперниками такого уровня. Пока о чемпионстве не стоит заикаться», - приводит слова эксперта Sportbox.