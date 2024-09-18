Стипиди – о том, что «Акрон» не играет в Тольятти: «Это ли не позор?»

Футбольный функционер Павел Стипиди в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался по поводу того, что «Акрон» из Тольятти проводит домашние матчи в Самаре.

- «Акрон» не может получить тольяттинский стадион «Торпедо» в собственность и играет в Самаре. Это ли не позор? Радуются, что в Премьер-лиге две команды из Самарской области… И что? Почему не играют в Тольятти? Крупный город, большой автозавод, там хороший стадион. Начнут говорить, что надо ввести на нём систему прохода. Ребята, ну это же смешно! «Динамо» Махачкала решило такую проблему за полмесяца. Я работал в клубах и знаю, как это делается. Если вы бизнесмены, то что ж не купите эту систему и не поставите? – сказал Стипиди.

Сегодня, 18 сентября, «Акрон» проведёт домашний матч в Самаре против «Факела» в рамках группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Начало – в 16:15 по московскому времени.