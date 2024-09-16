Экс-президент «Спартака» высказался о скандальной кричалке про «Зенит»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о скандальной кричалке «Зенит» - позор российского футбола». Она прозвучала на трибунах «ВЭБ Арены» во время поединка ЦСКА с петербургским клубом.

«Эти слова выкрикивают люди с достаточно узким мышлением. Но тут надо понимать, что лидера, тем более многолетнего, никогда не любят. То есть удивляться этим кричалкам абсолютно не стоит», - приводит слова Червиченко «Спорт уик-энд».

«Зенит» шесть раз подряд становился чемпионом России. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице с двумя очками отрыва.