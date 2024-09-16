Дзюба мог продолжить карьеру за рубежом – названы страны

Нападающий Артём Дзюба недавно перешёл в «Акрон» и уже даже отметился голевой передачей в матче против «Химок» (победа 3:0). Леонид Гольдман, представитель 36-летнего игрока, рассказал, клубы из каких стран интересовались Дзюбой.

«Были звонки из Турции, из Китая (не из команды Слуцкого, потому что все знают, что там лимит), из ОАЭ и из команды из Высшего дивизиона Саудовской Аравии», - цитирует Гольдмана «Матч ТВ».

Гольдман отметил, что в финансовом плане предварительные предложения из-за границы были более выгодными для Дзюбы по сравнению с «Акроном», но у игрока приоритеты были другими. В то же время, по словам Гольдмана, переговоры с иностранными клубами были не конкретными.