Дзюба хочет побить рекорд Лоськова

«У меня есть цель догнать и перегнать Лоськова по «гол+пас». Поэтому всё идёт в копилку. Я всегда получал удовольствие от голевых передач, а Хубулов был в лучшей позиции», - передает слова 36-летнего нападающего телеканал «Матч ТВ».