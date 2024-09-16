Дзюба хочет побить рекорд Лоськова

Центрфорвард тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба заявил, что хочет обогнать легендарного полузащитника «Локомотива» Дмитрия Лоськова по системе «гол+пас».
«У меня есть цель догнать и перегнать Лоськова по «гол+пас». Поэтому всё идёт в копилку. Я всегда получал удовольствие от голевых передач, а Хубулов был в лучшей позиции», - передает слова 36-летнего нападающего телеканал «Матч ТВ».
Напомним, что во вчерашнем матче восьмого тура Премьер-лиги с подмосковными «Химками» Дзюба отметился результативной передачей. Нападающий подписал с тольяттинским клубом трудовой договор до конца текущего сезона.
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