Футбольный функционер Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым возмутился тратами клубов чемпионата на подписание новых футболистов.

- Вы видели, сколько денег потратили российские клубы в летнее трансферное окно? 130 миллионов евро! А в еврокубках мы не участвуем. И сильно участвовали в этой кампании клубы, которые будут биться за выживание. «Факел», «Акрон», «Химки», «Оренбург» привозят иностранцев, которых вообще никто не знает. Из Боливии, из Кабо-Верде… Я просто поражён! Через восемь-девять месяцев вылетят из Премьер-лиги, а куда этих футболистов девать будут?

Процентов 70 легионеров приезжают в наш чемпионат за деньгами. Особенно те, которые сразу влюбляются в Москву, в Питер, в Россию. Которые быстро начинают в бани ходить и по сто граммов выпивать.

Тренер «Челси» Мареска что сказал? Что он не может тренировать 45 футболистов. Почему так? Потому что туда пришли бизнесмены, которые в футболе ничего не соображают. Не скажу, что Абрамович в футболе разбирается супер, но у него в «Челси» была выстроена чёткая система с Грановской, которая руководила там всем менеджментом. «Челси» прогрессировал, было у них всё в порядке, и не было у них 45 футболистов, – отметил Стипиди.

Трансферное окно в России закрылось в полночь с 12 на 13 сентября.