Аршавин прокомментировал результат матча «Динамо» Махачкала - «Спартак»

В рамках восьмого тура чемпионата России московский «Спартак» на выезде сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» со счетом 1:1. Об этом поединке поделился мнением бывший игрок петербургского «Зенита» Андрей Аршавин.

«Команда, которая будет играть шашки наголо и не уважать соперника, будет испытывать проблемы в Махачкале. Много команд из верхней части таблицы столкнутся в Махачкале с проблемами», - высказался Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

По итогам восьми туров «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре махачкалинская команда на выезде встретится с «Ростовом».