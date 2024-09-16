Сёмин: «Пока «Спартак» Станковича только напоминает «Спартак» Романцева»

Известный тренер Юрий Сёмин высказался о нынешнем «Спартаке», рулевым которого является Деян Станкович.

«Пока мы можем сказать, что команда только напоминает «Спартак» Романцева. Сегодняшнее место, которое занимает «Спартак», наверное, даёт повод, чтобы вспомнить матчи и победные серии Романцева отдалённо», - цитирует Сёмина Metaratings.

Сёмин отметил, что нынешний «Спартак» азартен и хорошо подготовлен в физическом плане. Также экс-тренер «Локомотива» указал на мотивацию футболистов «красно-белых».

После восьми туров «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Деяна Станковича отстаёт на пять зачётных баллов.