Вратарь «Динамо» Волк назвал задачу команды в РПЛ

Страж ворот московского «Динамо» Давид Волк поведал о задаче своей команды в нынешнем сезоне чемпионата России.
«Наша задача закрепиться в РПЛ и играть здесь. Показать, что мы достойны здесь быть, потому что мы все проделали огромную работу и дальше двигаемся вперёд», - приводятся слова вратаря на страницах «Чемпионата».
В последнем матче махачкалинская команда на домашнем стадионе встречалась с московским «Спартаком». Поединок завершился вничью со счетом 1:1. После этого противостояния «Динамо» набрало девять баллов и располагается на девятой позиции в турнирной таблице РПЛ.
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