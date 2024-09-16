ЦСКА могут наказать за кричалку о «Зените»

На выходных ЦСКА проиграл «Зениту» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги со счётом 0:1. Автором единственного забитого гола стал нападающий питерской команды Лусиано Гонду.

По ходу игры фанаты ЦСКА оскорбляли «Зенит», называя в кричалке питерский клуб «позором российского футбола». Теперь московский клуб рискует столкнуться с наказанием. Скандирования фанатов будут рассмотрены на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Об этом «Чемпионату» рассказал глава КДК Артур Григорьянц.

ЦСКА на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.