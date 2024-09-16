Вратарь «Ахмата»: «Обидный результат, мы вытащили игру с 0:2»

Голкипер грозненского «Ахмата» Михаил Опарин поделился мнением о поединке против московского «Динамо» в восьмом туре чемпионата России.
«Обидный результат, ведь мы вытащили игру с 0:2. В моменте даже были ближе к победе после того, как сравняли счёт. Но в конце пропустили необязательный гол. Будем прилагать усилия, чтобы начать добиваться результата», - приводит слова футболиста «Чемпионат».
После восьми туров «Ахмат» с пятью очками занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем матче РПЛ грозненская команда на домашнем стадионе сыграет против «Крыльев Советов».
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