Вратарь «Ахмата»: «Обидный результат, мы вытащили игру с 0:2»

«Обидный результат, ведь мы вытащили игру с 0:2. В моменте даже были ближе к победе после того, как сравняли счёт. Но в конце пропустили необязательный гол. Будем прилагать усилия, чтобы начать добиваться результата», - приводит слова футболиста «Чемпионат».