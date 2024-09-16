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Булыкин предположил, почему Дзюба выбрал «Акрон» эксклюзив

16 Сентября 2024 • 13:10 Комментировать
Акрон
...
Краснодар
21.09 14:00

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, почему Артём Дзюба принял решение перейти в «Акрон».

«Я думаю, у него были ещё предложения, просто договаривался о финансовых условиях. Я думаю, некоторые клубы ему предлагали варианты, но не те деньги. Просто Дзюба выбирал, где лучше финансовые условия, и в конце концов выбрал «Акрон», - сказал Булыкин.

12 сентября тольяттинский «Акрон» объявил о подписании контракта с 36-летним Дзюбой. Он рассчитан до лета 2025 года.

Дзюба нашёл идеальный вариант в «Акроне»: каждый приход футболиста в клуб-середняк оборачивался успехом

Дзюба сделал голевое действие в дебютном матче за «Акрон»


 

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин Артём Дзюба РПЛ Акрон ещё теги

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