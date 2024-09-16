Ледяхов подвёл итоги матча «Спартака» в Махачкале

Футбольный специалист Игорь Ледяхов поделился впечатлениями от гостевого поединка московского «Спартака» с махачкалинским «Динамо» в рамках восьмого тура Премьер-лиги.

«Динамо» показывает неплохой и основательный футбол в обороне. У «Спартака» были большие трудности. Надо отдать должное «Динамо», которое прилично оборонялось. Счёт закономерный», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».

Напомним, что поединок завершился вничью со счетом 1:1. После восьми туров «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а «Спартак» находится на пятой строчке.