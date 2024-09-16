Игрок «Динамо»: «Всем соперникам тяжело играть в Махачкале»

Хавбек махачкалинского «Динамо» Антон Крачковский пообщался с представителями СМИ после домашнего поединка против московского «Спартака» в восьмом туре чемпионата России.

«В Махачкале колоссальная поддержка зрителей. Соперникам тяжело биться с нами? Да, конечно! Всем, кто играет на нашем поле, очень тяжело. Обстановка давит морально», - приводит слова Крачковского Metaratings.ru.

Напомним, что поединок между «Динамо» и «Спартаком» завершился вничью со счетом 1:1. После этой встречи махачкалинский клуб располагается на девятом месте в турнирной таблице, а «красно-белые» занимают пятую строчку.