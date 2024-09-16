Филимонов назвал трёх лучших российских вратарей - Акинфеев на втором месте

Экс-голкипер московского «Спартака» Александр Филимонов назвал трех лучших российских вратарей.
«На первое место я бы поставил Харина, потому что он олимпийский чемпион. На втором месте Акинфеев. На третьем либо Овчинников, либо Черчесов. Можно и меня на третье поставить», - приводит слова Филимонова «Чемпионат».
Филимонов известен по выступлениям за «Спартак», тульский «Арсенал», «Москву» и другие клубы. В составе сборной России Александр провел 16 поединков, в которых пропустил 12 мячей.
Филимонов: «За «Спартак» болеет вся страна, а «Зенит» - команда одного города»
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