«Краснодар» может купить полузащитника за 20 миллионов евро

Полузащитник аргентинского клуба «Ривер Плейт» Пабло Солари может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге. Об этом рапортуют журналисты Soy Del Millo.

Как стало известно источнику, заинтересованность в трансфере футболиста проявляет «Краснодар». Руководство «быков» готово выделить на приобретение игрока около 20 миллионов евро. «Ривер Плейт», в свою очередь, готов продать Солари российскому клубу.

Ранее сообщалось, что минувшим летом интерес к Пабло проявлял московский «Спартак».

После восьми туров Российской премьер-лиги «Краснодар» набрал 18 баллов и занимает второе место в турнирной таблице.