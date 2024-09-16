Даса: «Дзюба может стать лучшим бомбардиром в истории России»

Латераль московского «Динамо» Эли Даса поделился мнением о бомбардирском таланте новичка тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы.
«Верю, что Дзюба может стать лучшим бомбардиром в истории России в этом сезоне. Он великолепный бомбардир. Пять голов для него – очень лёгкая планка», - приводит слова легионера «Советский спорт».
Напомним, что рекорд по голам принадлежит бывшему форварду петербургского «Зенита» Александру Кержакову – 233 мяча. В активе 36-летнего Дзюбы 229 голов.
Артём подписал контракт с «Акроном» до завершения текущего сезона. В дебютном матче с «Химками» он оформил голевой пас.
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