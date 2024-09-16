Форвард Айзек Саксесс не перейдет в московский ЦСКА. «Армейцы» не заинтересованы в услугах 28-летнего нападающего, выступавшего ранее за итальянский «Удинезе». Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

При этом «армейский» клуб продолжает работу по свободным агентам с целью найти замену Виктору Давиле, перешедшему в мексиканскую «Америку».

В матче восьмого тура Российской премьер-лиги ЦСКА на домашнем стадионе принимал петербургский «Зенит». Подопечные Марко Николича потерпели минимальное поражение со счетом 0:1. После этой неудачи «армейцы» с 13 набранными баллами располагаются на шестой позиции в таблице.