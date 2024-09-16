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Филимонов: «За «Спартак» болеет вся страна, а «Зенит» - команда одного города»

16 Сентября 2024 • 10:30 Комментировать

Экс-голкипер сборной России Александр Филимонов сравнил популярность московского «Спартака» и петербургского «Зенита» в стране.

«Спартак» всегда был самым популярным клубом - это факт. Надеюсь, он и дальше будет таким.  за «Спартак» традиционно болеет вся страна. «Зенит» - это всё-таки команда одного города», - передает слова легендарного голкипера «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «Зенит» с 20 набранными очками лидирует в турнирной таблице. Что касается «Спартака», то «народная команда» с 15 баллами находится на пятой позиции в чемпионате.

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