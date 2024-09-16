Пальцев: «Динамо» могло забрать три очка со «Спартаком»

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев поделился впечатлениями от поединка против московского «Спартака» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Мы могли забрать три очка со «Спартаком». Скорее потеряли два очка, чем приобрели одно. Класс игроков «Спартака» сумасшедший. Атмосфера на матче была космос!» - приводятся слова российского футболиста на страницах «Чемпионата».

«Динамо» набрало девять баллов и располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 15 очками занимает пятое место.