Фернандес: «Сумасшедшая игра с «Ахматом»

Защитник столичного «Динамо» Роберто Фернандес прокомментировал домашнюю победу над грозненским «Ахматом» со счетом 4:2.
«Сумасшедшая игра с «Ахматом». Первый тайм был для нас хорошим. К сожалению, во многих моментах мы не смогли забить больше. После 2:0 мы заснули, но хорошо, что в итоге получилось выиграть», - приводятся слова Фернандеса на страницах «Чемпионата».
После домашнего успеха подопечные Марцела Лички набрали 16 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Московский коллектив отстает от лидирующего «Зенита» на четыре очка.
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