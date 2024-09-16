Фернандес: «Сумасшедшая игра с «Ахматом»

«Сумасшедшая игра с «Ахматом». Первый тайм был для нас хорошим. К сожалению, во многих моментах мы не смогли забить больше. После 2:0 мы заснули, но хорошо, что в итоге получилось выиграть», - приводятся слова Фернандеса на страницах «Чемпионата».