Мостовой назвал самого неудобного соперника для «Спартака» - это не «Зенит»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от поединка между махачкалинским «Динамо» и московским «Спартаком» в восьмом туре Премьер-лиги. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Динамо» Махачкала сейчас – самая неудобная команда для «Спартака». Такие команды, как «Динамо» Махачкала, неуступчивы. У них надо учиться игре в обороне», - передает слова эксперта «Чемпионат».

После восьми туров «Спартак» с 15 баллами занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Динамо», в свою очередь, набрало девять очков и располагается на девятой позиции.