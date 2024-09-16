Шелия рассказал, какого игрока не хватает «Ахмату»

Страж ворот грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия высказался о нехватке забивного форварда в коллективе после ухода Мохамеда Конате.
«Проблемы «Ахмата» связаны в том числе с уходом Конате. У нас нет такого нападающего, который знает российский чемпионат. Не хватает забивного форварда, который пришёл бы и начал забивать», - приводит слова футболиста «Чемпионат».
В последнем матче чемпионата России «Ахмат» на выезде проиграл столичному «Динамо» со счетом 2:4. После восьми туров грозненская команда набрала пять баллов и замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги.
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