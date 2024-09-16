Глава Дагестана: «Верю, что «Динамо» сможет повторить успех «Анжи»

«Верю в то, что «Динамо» сможет повторить успех «Анжи». Я уже говорил о том, что «Анжи» это очень хорошая и правильная история дагестанского футбола. Для себя не разделяю успехи «Динамо» и «Анжи», - приводятся слова руководителя на страницах «Спорт-Экспресса».