Глава Дагестана: «Верю, что «Динамо» сможет повторить успех «Анжи»

Глава Дагестана Сергей Меликов в разговоре с представителями СМИ высказался относительно амбиций махачкалинского «Динамо».
«Верю в то, что «Динамо» сможет повторить успех «Анжи». Я уже говорил о том, что «Анжи» это очень хорошая и правильная история дагестанского футбола. Для себя не разделяю успехи «Динамо» и «Анжи», - приводятся слова руководителя на страницах «Спорт-Экспресса».
В восьмом туре Российской премьер-лиги махачкалинское «Динамо» на своем поле расписало мировую с московским «Спартаком» (1:1). После восьми туров чемпионата страны махачкалинский клуб с девятью очками занимает девятое место в таблице.
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