Экс-тренер «Динамо»: «Футбол, который ставит Личка, не внушает доверия»

Российский футбольный тренер Сергей Силкин высказался о домашней победе московского «Динамо» над грозненским «Ахматом» в рамках восьмого тура чемпионата России.
«Игра мне не понравилась, им повезло, что Макаров и Гагнидзе забили в концовке. «Динамо» на первом месте по количеству иностранцев в составе. Этого мне не понять. Футбол, который ставит Личка, не внушает доверия», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».
Напомним, что встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась победой «бело-голубых» со счетом 4:2. После восьми туров «Динамо» набрало 16 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
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