Экс-тренер «Динамо»: «Футбол, который ставит Личка, не внушает доверия»

«Игра мне не понравилась, им повезло, что Макаров и Гагнидзе забили в концовке. «Динамо» на первом месте по количеству иностранцев в составе. Этого мне не понять. Футбол, который ставит Личка, не внушает доверия», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».