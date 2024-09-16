Заварзин: «Соболев перегорел в матче с ЦСКА»

Экс генеральный директор московского «Спартака» Юрий Заварзин поделился мнением о дебюте нападающего Александра Соболева в петербургском «Зените».
«Соболев не до конца себя проявил, он перегорел в матче с ЦСКА. Думаю, он восстановится и будет выступать на должном уровне. Александр еще принесет петербуржцам пользу», - передает слова Заварзина «РБ Спорт».
Напомним, что в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги «Зенит» на выезде переиграл московский ЦСКА со счетом 1:0.
Соболев перешел в петербургский клуб из московского «Спартак» в августе. Нападающий подписал трехлетний контракт с возможностью пролонгации.
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