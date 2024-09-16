«Спартаку» предлагали подписать Шаллаи

В московский «Спартак» минувшим летом мог перейти нападающий сборной Венгрии Роланд Шаллаи.

Согласно сведениям журналистов Metaratings.ru, «красно-белым» предложили вариант с подписанием форварда. Шаллаи был готов обсудить условия сотрудничества с «красно-белыми», но сделка не состоялась. Ради перехода в «Спартак» обсуждался вариант выкупа футболистом своего контракта у «Фрайбурга».

В итоге Шаллаи перешел в стамбульский «Галатасарай» под занавес летнего трансферного окна. Сумма сделки составила шесть миллионов евро. Роланд заключил с турками четырехлетний трудовой договор.