Сёмин оценил игру «Динамо» в новом сезоне

Экс-рулевой московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, что думает об игре столичного «Динамо» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«На мой взгляд, у «Динамо» есть профессиональный задор. Каждый игрок на поле знает свои цели, действия и задачи. У «Динамо» есть игроки хорошего уровня на всех позициях», - цитирует специалиста Metaratings.ru.

В поединке восьмого тура чемпионата России «Динамо» на домашнем поле переиграло грозненский «Ахмат» со счетом 4:2. «Бело-голубые» набрали 16 баллов и занимают четвертое место в таблице. Подопечные Марцела Лички отстают от лидирующего «Зенита» на четыре очка.