Аршавин оценил дебютный матч Дзюбы в «Акроне»

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мыслями о дебютном поединке форварда Артёма Дзюбы за тольяттинский «Акрон».
«Продемонстрировал высокий класс. Если бы был лет на пять помоложе, то сам постарался реализовать этот момент, но понял, что может закопаться и отдал партнёру, который спокойно забил», - высказался Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что Дзюба появился на замену в поединке восьмого тура РПЛ с подмосковными «Химками». Тольяттинская команда отпраздновала крупную победу со счетом 3:0, а 36-летний форвард отметился результативным пасом.
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