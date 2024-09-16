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Аршавин оценил дебютный матч Дзюбы в «Акроне»

16 Сентября 2024 • 08:57 Комментировать

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мыслями о дебютном поединке форварда Артёма Дзюбы за тольяттинский «Акрон».

«Продемонстрировал высокий класс. Если бы был лет на пять помоложе, то сам постарался реализовать этот момент, но понял, что может закопаться и отдал партнёру, который спокойно забил», - высказался Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Дзюба появился на замену в поединке восьмого тура РПЛ с подмосковными «Химками». Тольяттинская команда отпраздновала крупную победу со счетом 3:0, а 36-летний форвард отметился результативным пасом.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Артём Дзюба Акрон ещё теги
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