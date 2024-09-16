Игрок «Акрона» поблагодарил Дзюбу

Хавбек тольяттинского «Акрона» Владимир Хубулов пообщался с представителями СМИ после домашней победы над подмосковными «Химками» в рамках восьмого тура Премьер-лиги.

«Бывает предчувствие, что забьёшь. Вышел в конце, были сомнения, но чутьё не подвело. Я думал, что Дзюба ударит, но спасибо ему, что он покатил мне», - приводит слова полузащитника Metaratings.ru.

Напомним, что «Акрон» уверенно разобрался с «Химками» у себя дома со счетом 3:0. Благодаря этому успеху тольяттинская команда набрала восемь баллов и находится на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре «Акрон» померяется силами с «Краснодаром».