Генич двумя словами отреагировал на возвращение Дзюбы

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал дебютный матч нападающего Артёма Дзюбы за тольяттинский «Акрон».

«Пошла жара», - написал комментатор в своих социальных сетях.

Дзюба принял участие в матче восьмого тура чемпионата России между «Акроном» и подмосковными «Химками». Тольяттинская команда одержала крупную победу со счетом 3:0. В активе Артёма результативная передача.

Дзюба подписал с новичком Премьер-лиги трудовое соглашение до лета 2025 года.

После восьми туров «Акрон» с восемью очками находится на 11-м месте в турнирной таблице.