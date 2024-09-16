Шалимов назвал игрока, который может стать открытием сезона

Экс-наставник «Краснодара» Игорь Шалимов назвал футболиста, который поразил его своей игрой на старте нынешнего сезона.

«Открытием сезона может стать Батраков. Молодой парень, всего 19 лет, но играет стабильно. Смотрю на него, насколько он грамотно разбирается во всех ситуациях. Желаю ему стабильности», - высказался Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В текущем сезоне Батраков поучаствовал в десяти матчах «железнодорожников». Полузащитник записал на свой счет пять забитых мячей и сделал пять голевых передач. После восьми туров Премьер-лиги «Локомотив» с 18 очками занимает третье место в таблице.