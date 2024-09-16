Филимонов назвал важное различие между «Спартаком» и «Зенитом»

Бывший голкипер московского «Спартака» Александр Филимонов поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Зенит» будет чемпионом в очередной раз, учитывая уровень их игроков. Важен дух победителя. У «Зенита» он есть, а у «Спартака» - нет», - приводятся слова Филимонова на страницах «Чемпионата».
После восьми туров Российской премьер-лиги петербургский клуб набрал 20 баллов и располагается на первой строчке в турнирной таблице. Что касается «Спартака», то подопечные Деяна Станковича с 15 очками располагаются на пятой позиции.
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