Семшов оценил дебют Дзюбы в «Акроне»

«В ключевых эпизодах он поучаствовал. Стандартное положение у своих ворот снял. Он месяцев пять не играл, а вышел и стал одним из лучших - вот вопрос по другим футболистам тогда и по нашему чемпионату», - высказался Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».