Семшов оценил дебют Дзюбы в «Акроне»

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов поделился мнением о дебютном поединке нападающего Артёма Дзюбы за тольяттинский «Акрон».
«В ключевых эпизодах он поучаствовал. Стандартное положение у своих ворот снял. Он месяцев пять не играл, а вышел и стал одним из лучших - вот вопрос по другим футболистам тогда и по нашему чемпионату», - высказался Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что в рамках восьмого тура «Акрон» отпраздновал крупную победу над подмосковными «Химками» со счетом 3:0. В прошедшей встрече 36-летний Дзюба отметился голевой передачей.
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