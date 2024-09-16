Дзюба обратился к болельщикам «Акрона»

Центрфорвард тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба обратился к болельщикам после крупной домашней победы над подмосковными «Химками» в рамках восьмого тура чемпионата России.

«Команда! Спасибо всем, кто пришёл на стадион и вообще болеет за нас», - оставил публикацию 36-летний бомбардир в своих социальных сетях.

Напомним, что поединок завершился победой «Акрона» со счетом 3:0. В активе Дзюбы результативная передача.

Артём перешел в «Акрон» под занавес летнего трансферного окна. Нападающий подписал с новичком Премьер-лиги трудовое соглашение до завершения нынешнего сезона.