Филимонов: «Футбол в России деградирует»

Бывший голкипер сборной России и столичного «Спартака» Александр Филимонов поделился мнением об уровне футбола в стране.

«Футбол по большому счёту у нас деградирует. Нынешний футбол в стране не дотягивает ни до высот, которые были раньше, ни до европейского уровня. В Европе футбол развивается, у нас этого нет», - приводятся слова Филимонова на страницах «Чемпионата».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги первое место с 20 очками занимает петербургский «Зенит». На второй позиции располагается «Краснодар» (18), а тройку замыкает столичный «Локомотив» (18). Далее следуют «Динамо» и «Спартак».