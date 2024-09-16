«Фратрия» прокомментировала осечку «Спартака» в матче с «Динамо»

«Фратрия», группировка болельщиков московского «Спартака», отреагировала на осечку команды в матче восьмого тура.

«Спартак» не победил в Каспийске. «Красно-белые» вели по ходу матча, но «Динамо» счёт сравняло - 1:1. Теряем очки на ровном месте», - говорится на официальном сайте «Фратрии».

В рамках восьмого тура чемпионата России «Спартак» на выезде встречался с махачкалинским «Динамо». Поединок завершился ничейным результатом – 1:1.

По итогам восьми туров Премьер-лиги подопечные Деяна Станковича набрали 15 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. «Красно-белые» уступают лидирующему «Зениту» пять очков.