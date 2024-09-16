Круговой высказался после поражения в матче с «Зенитом»

Защитник столичного ЦСКА Данил Круговой высказался после домашнего поражения от петербургского «Зенита» в рамках восьмого тура чемпионата России. «Армейцы» уступили со счетом 0:1.

«Спасибо за поддержу в матче! К сожалению, не удалось добиться положительного результата. Переворачиваем страницу, работаем дальше!» - говорится в социальных сетях футболиста.

После восьми туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 13 баллов. Подопечные Марко Николича располагаются на шестой строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков. Следующий матч москвичи сыграют с «Рубином».