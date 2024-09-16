Соболева бросают в пекло, «Спартак» бьёт сам себя, Дзюба даёт мастер-класс

Гонду делает своё дело, Смолов не забивает в РПЛ год

Многие не ждали так быстро увидеть Соболева в старте «Зенита», а Семак выпустил с первых минут против ЦСКА и его, и Гонду, и Кассьерру. «Зенит» выбрал эконом-режим и выиграл у «армейцев» в Москве малой кровью. У Гонду три гола в двух матчах. Лусиано взял курс на десять мячей за чемпионат, как сказал его агент.

«Краснодар», кажется, вспомнил, как он претендовал на чемпионство в прошлом сезоне. Да, год назад «быки» лидировали, а сейчас отстают от «Зенита». Но ненамного – на два очка. И выиграли седьмой раз подряд во всех турнирах. Упрямый Смолов не забивает в чемпионате с сентября 2023-го, зато Сперцян разыгрывается и творит дубль «Ростову».

«Красно-белый» сбой, динамовские качели

«Спартак» нашёл себе нового «любимого» соперника – махачкалинское «Динамо». «Красно-белые» проиграли команде Биджиева в Кубке, а в чемпионате устроились с ней на ничью. В Каспийске на гол Угальде в чужие ворота Литвинов ответил голом в свои ворота. И это борьба за чемпионство? «Зенит» впереди «Спартака» уже на пять очков.

«Динамо» с «Ахматом» забивали партиями. С 2:0 через 2:2 на 4:2. «Бело-голубые» наконец реализовали пенальти – сделал это Карраскаль. У Тюкавина второй гол в сезоне. Вытащил победу динамовцам Макаров, когда-то хоронивший в добавленное время и «Зенит». Новый дебют Ташуева у руля «Ахмата» не задался.

«Оренбург» не побеждает с первого тура

«Оренбург» дома в Кубке проиграл «Локомотиву» 2:3, а в чемпионате – 2:4. По дублю оформили Сахархизан и Батраков. Перестал забивать за «Локомотив» Воробьёв – не реализовал пенальти. Москвичёв отбил вторую «точку» от московского клуба за два тура. Победный гол в конце на счету Ньямси – этот защитник знает, как делать разницу.

«Рубин» и «Крылья Советов» очно явили результат, противоположный тому, который предсказывался. Логичнее же было ждать победу казанцев 2:0? А выиграли с такими цифрами самарцы. Пенальти от Гарре плюс гол Олейникова. Единственное, из-за травмы заменили Песьякова. Теперь не похоже, что собираются вылетать «Крылья».

Полезный дебют Дзюбы, Бакаев против Бакаева

«Акрон» представил в игре Дзюбу. Выйдя на полтайма, Артём успел отдать результативный пас Хубулову. А Солтмурад Бакаев и Лончар крест-накрест забили по голу и сделали по ассисту друг другу. «Химки» увезли из Самары сухое крупное поражение. Зелимхан Бакаев в данном конкретном случае оказался куда менее успешным, чем его брат.

«Факел» и «Пари НН» встретились в Воронеже, чтобы утвердить тот же счёт, который горел с самой первой минуты. 0:0. Это неожиданно? Да – если смотреть с той точки зрения, что нижегородцы раньше не играли в этом чемпионате вничью. Без побед по-прежнему остаётся «Ахмат», без ничьих – «Локомотив», без поражений идут «Зенит» и «Краснодар».

Турнирная таблица чемпионата России

Кирилл Иванцов