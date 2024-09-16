Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Соболева бросают в пекло, «Спартак» бьёт сам себя, Дзюба даёт мастер-класс

16 Сентября 2024 • 09:00 Комментировать
ЦСКА Москва
0:1
Зенит

Гонду делает своё дело, Смолов не забивает в РПЛ год

Многие не ждали так быстро увидеть Соболева в старте «Зенита», а Семак выпустил с первых минут против ЦСКА и его, и Гонду, и Кассьерру. «Зенит» выбрал эконом-режим и выиграл у «армейцев» в Москве малой кровью. У Гонду три гола в двух матчах. Лусиано взял курс на десять мячей за чемпионат, как сказал его агент.

«Краснодар», кажется, вспомнил, как он претендовал на чемпионство в прошлом сезоне. Да, год назад «быки» лидировали, а сейчас отстают от «Зенита». Но ненамного – на два очка. И выиграли седьмой раз подряд во всех турнирах. Упрямый Смолов не забивает в чемпионате с сентября 2023-го, зато Сперцян разыгрывается и творит дубль «Ростову».

«Красно-белый» сбой, динамовские качели

«Спартак» нашёл себе нового «любимого» соперника – махачкалинское «Динамо». «Красно-белые» проиграли команде Биджиева в Кубке, а в чемпионате устроились с ней на ничью. В Каспийске на гол Угальде в чужие ворота Литвинов ответил голом в свои ворота. И это борьба за чемпионство? «Зенит» впереди «Спартака» уже на пять очков.

«Динамо» с «Ахматом» забивали партиями. С 2:0 через 2:2 на 4:2. «Бело-голубые» наконец реализовали пенальти – сделал это Карраскаль. У Тюкавина второй гол в сезоне. Вытащил победу динамовцам Макаров, когда-то хоронивший в добавленное время и «Зенит». Новый дебют Ташуева у руля «Ахмата» не задался.

«Оренбург» не побеждает с первого тура

«Оренбург» дома в Кубке проиграл «Локомотиву» 2:3, а в чемпионате – 2:4. По дублю оформили Сахархизан и Батраков. Перестал забивать за «Локомотив» Воробьёв – не реализовал пенальти. Москвичёв отбил вторую «точку» от московского клуба за два тура. Победный гол в конце на счету Ньямси – этот защитник знает, как делать разницу.

«Рубин» и «Крылья Советов» очно явили результат, противоположный тому, который предсказывался. Логичнее же было ждать победу казанцев 2:0? А выиграли с такими цифрами самарцы. Пенальти от Гарре плюс гол Олейникова. Единственное, из-за травмы заменили Песьякова. Теперь не похоже, что собираются вылетать «Крылья».

Полезный дебют Дзюбы, Бакаев против Бакаева

«Акрон» представил в игре Дзюбу. Выйдя на полтайма, Артём успел отдать результативный пас Хубулову. А Солтмурад Бакаев и Лончар крест-накрест забили по голу и сделали по ассисту друг другу. «Химки» увезли из Самары сухое крупное поражение. Зелимхан Бакаев в данном конкретном случае оказался куда менее успешным, чем его брат.

«Факел» и «Пари НН» встретились в Воронеже, чтобы утвердить тот же счёт, который горел с самой первой минуты. 0:0. Это неожиданно? Да – если смотреть с той точки зрения, что нижегородцы раньше не играли в этом чемпионате вничью. Без побед по-прежнему остаётся «Ахмат», без ничьих – «Локомотив», без поражений идут «Зенит» и «Краснодар».

Турнирная таблица чемпионата России

Кирилл Иванцов

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Крылья Советов Ростов Химки Рубин Факел Краснодар Динамо Москва Динамо Махачкала Оренбург Ахмат Акрон Пари НН ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 16 Сентября
09:00
Соболева бросают в пекло, «Спартак» бьёт сам себя, Дзюба даёт мастер-класс
15 Сентября
23:27
Стрепетов — о Соболеве: «Зенит» играл против ЦСКА вдесятером»
20:18
Мостовой оценил дебют Соболева за «Зенит»
17:31
Таранов: Соболеву предстоит долгая адаптация
16:40
Представитель Гонду назвал ещё два клуба РПЛ, которые интересовались форвардом
16:11
В «Зените» отреагировали на информацию о двойных премиальных за победу над ЦСКА
16:03
Чанов назвал главную проблему ЦСКА
15:16
Наумов высказался о перспективах Соболева в «Зените»
13:39
Непомнящий: «Зенит» выиграл, когда победой не пахло, но так получаться будет не всегда» 2
14 Сентября
23:28
«Соболеву было сложно» — Игонин
21:50
«Это самый слабый «Зенит», с которым я играл» — Жемалетдинов 7
21:37
Гуарирапа рассказал, что был близок к переходу в «Зенит»
20:36
Вендел уверен, что Соболев принесёт много пользы «Зениту»
20:10
Масалитин: «С ЦСКА злую шутку сыграли нервы, не хватило хладнокровия» 2
19:53
Латышонок рассказал, как в «Зените» приняли Соболева 2
19:52
Николич: «Уверен, что нам это футбол вернёт в следующих матчах, если так продолжать»
19:45
Семак объяснил ранний уход с поля Барриоса
19:45
Жемалетдинов — о «Зените»: «Немного женский футбол» 2
19:44
Семак: «ЦСКА смотрелся живее, сегодня игра у нас не получалась» 4
19:32
Николич — о Гуарирапе: «В этом парне что-то есть»
19:27
Вендел: «Уверен, что сегодня в том числе новая схема впереди принесла нам победу»
19:20
Барриос провёл двухсотый матч за «Зенит»
19:16
Хомуха - о дебюте Соболева за «Зенит»: «Он выглядел не в своей тарелке» 1
19:13
В «Зените» отказались отвечать на вопрос о матче с ЦСКА
18:55
«Зенит» обыграл ЦСКА впервые за два года
18:38
«Зенит» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 10 матчей
18:27
Второй раз подряд Гонду приносит гостевую победу «Зениту» – теперь повержен ЦСКА 7
18:20
Фанаты ЦСКА оскорбляли «Зенит»
17:24
Фанаты «Зенита»: «Петербург – столица футбола» 2
17:18
Гонду открыл счёт в матче ЦСКА и «Зенита»
16:53
Деменко выделил главных конкурентов «Зенита» в РПЛ
16:44
Соболев дебютировал за «Зенит»
16:35
Чанов: У Койта бывают вспышки в игре, но пока стабильности нет
16:20
Давила не приехал на матч с «Зенитом»
16:00
ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 4
15:17
Соболев – в основе: ЦСКА и «Зенит» объявили составы на битву в РПЛ 1
09:00
ЦСКА – «Зенит»: Соболев в стартовом составе или нет на топ-матч 8-го тура РПЛ
02:10
ЦСКА - Зенит: где смотреть прямую трансляцию онлайн
13 Сентября
18:59
Радимов: Думаю, что Соболев дебютирует за «Зенит» в матче с ЦСКА
17:50
Прогноз на точный счёт матча ЦСКА — Зенит РПЛ — 14 сентября 2024
16:32
Бабаев: Мы довольны, что арендовали Гуарирапу
15:41
Актуальная ставка и прогноз на матч ЦСКА — Зенит РПЛ — 14 сентября 2024
12:44
Пономарёв: Если с ЦСКА сыграет Соболев - будет вообще сказка, он разбалансирует «Зенит»
09:22
ЦСКА – «Зенит»: прогноз и ставки БК Pinnacle
12 Сентября
21:14
ЦСКА объявил о переходе Гуарирапы из «Сочи»
21:05
Гуарирапа перешёл в ЦСКА — источник
20:10
ЦСКА объявил об уходе Мендеса в «Крылья Советов»
19:24
Ставка и прогноз на матч ЦСКА — Зенит чемпионата России — 14 сентября 2024
18:43
Корнеев ответил, сможет ли Гуарирапа принести пользу ЦСКА
16:14
Раскрыто будущее Чистякова в «Зените»
15:09
В ЦСКА выбрали лучших игроков команды в июле-августе
14:45
Назначен судья на матч ЦСКА – «Зенит»
14:40
Защитник «Зенита» Нино поделился ожиданиями от матча с ЦСКА
14:32
Семак: «Непросто нам пришлось»
13:31
Семак объяснил показатели защитника ЦСКА Дивеева
11 Сентября
21:12
Актуальная ставка и прогноз на матч ЦСКА – Зенит чемпионата России – 14 сентября 2024
17:31
Появилась информация о состоянии Глушенкова и Клаудиньо
10 Сентября
19:17
Чанов выступил за трансфер Гуарирапы в ЦСКА
19:15
Ефремов поделился воспоминаниями о Думбия
16:38
Стало известно, будет ли «Зенит» искать замену Волкову
14:24
Агент Помазуна: «Ведём переговоры с несколькими клубами»
14:17
ЦСКА нацелился на молодого форварда
09 Сентября
18:28
Дивеев: ЦСКА устроит только первое место
15:11
Гранат ответил, кто заслуживал получить награду лучшего тренера месяца в РПЛ
10:57
Чугайнов - о Глушенкове в «Зените»: «У него просто пошло, сложились многие факторы»
08 Сентября
22:52
Семак ответил, может ли «Зенит» подписать Рабио
20:28
Смородская: «Ожиданий от Соболева в «Зените» никаких нет»
19:40
Семак — о матче с «Кайратом»: «Эта игра полезна для тех, кто меньше получает игровую практику»
19:34
Семак прокомментировал дебют Соболева в «Зените»
18:56
Балахнин: Большой вопрос, усилит ли Соболев «Зенит» 1
17:57
Непомнящий — о яркой игре Глушенкова: «Не уверен, что это надолго» 1
07 Сентября
23:55
Агент отреагировал на информацию о возможном трансфере Фидальго в «Зенит»
23:31
Канищев: Волков — потеря для «Зенита»? Просто неприятный факт, не более
19:32
«Зенит» намерен подписать Антона Миранчука — хавбек хочет в Европу 1
19:24
Семшов выделил лучшего тренера РПЛ на старте сезона
17:22
Семшов отреагировал на серьёзную травму игрока «Зенита»
16:10
Угаров предположил, почему Клаудиньо сдал
12:09
Мостовой: «Первые 2-3 матча Соболев просидит на скамейке запасных»
09:14
Гранат назвал главную причину спада в игре «Зенита»
06 Сентября
20:46
Семшов рассказал, кто его удивил на старте РПЛ
19:00
Радченко: «Зенит» - главный претендент на чемпионство»
18:56
Агент Помазуна: «Постоянно уже вот-вот, но в итоге срывается»
18:45
Отец Тюкавина: Костя отказал «Зениту», и я уважаю его выбор 2
18:34
Радченко: Не ожидал, что Глушенков так заиграет 2
15:05
Александр Медведев: «Сергеев — образец трудолюбия, самоотдачи и скромности»
14:33
ЦСКА нацелился на форварда из МЛС
13:20
Семак — о паузе: «Для нас важно перевести дух»
13:11
Семак рассказал, когда Соболев дебютирует в «Зените»
13:04
Семак высказался о состоянии Глушенкова
05 Сентября
18:22
Рианчо: «Соболев сделал выбор, на который имел право»
16:33
Стоцкий — о Батракове: «Такие игроки всегда будут интересны «Зениту»
13:08
Соболев провёл первую тренировку с «Зенитом»
04 Сентября
18:02
Пономарёв считает, что Соболев испортит игру «Зенита» в нападении 3
15:01
Экс-тренер «Спартака» Гладилин: Если появились слухи об уходе Семака из «Зенита», значит, всё согласовано с Миллером
14:42
Кирьяков считает, что «Зенит» лидирует из-за ошибок конкурентов
03 Сентября
21:34
В ЦСКА оценили старт нового сезона
20:35
ЦСКА объявил претендентов на звание игрока месяца 1
20:00
Агент подтвердил, что ЦСКА интересовался Оньекой
19:43
Мостовой: «У меня не очень хорошая ситуация в «Зените»
19:34
Андрей Мостовой не верил в переход Соболева в «Зенит»
17:10
Агент Голенкова: «Мы готовы к переходу в ЦСКА»
16:52
Агент Сафонов ответил, считает ли переход Соболева главным трансфером лета в РПЛ
16:14
Алексей Сафонов ответил, зависим ли «Зенит» от Глушенкова
15:41
Угаров назвал единственного конкурента «Зенита» в чемпионате России
12:52
Колосков: «Карпин всё верно сказал про Соболева» 2
09:33
Пономарёв: «Чалов тормозом был в ЦСКА» 1
02 Сентября
20:09
Дмитрий Черышев: «Придёт время, когда ЦСКА будет бороться за чемпионство» 1
19:55
Глушаков отреагировал на переход Соболева
18:20
Андрей Мостовой: Мне самому интересно, как пройдёт адаптация Соболева в «Зените»
17:48
Агент Дивеева рассказал о состоянии защитника
14:20
Александр Горшков: «Соболев превосходит Кассьерру в наглости»
14:10
Евсеев ответил, кто навяжет борьбу «Зениту» 2
01 Сентября
22:27
Пономарёв: «Соболев будет тормозом для «Зенита»
19:45
Стало известно, когда Соболев и Глушенков приступят к тренировкам в общей группе «Зенита»
16:27
«Соболева будет ждать горячий приём на стадионе «Спартака» — Валерий Новиков
15:14
Гаврилов: Соболев — игрок для тульского «Арсенала»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Звёздный игрок покинет «Реал», Холанн поставил ультиматум «Манчестер Сити», а «Манчестер Юнайтед» хочет переубедить Зидана – в главных слухах недели ЦСКА отстранил игрока после слов о «Спартаке» В РФС рассказали, что будет, если Россию не допустят к Евро-2028 Король умер, да здравствует король: Кто выиграет «Золотой мяч» по версии букмекеров Англию могут отстранить от участия в турнирах УЕФА и забрать Евро «Спартак» принял решение по Селихову «Реал» может продать нападающего из-за Мбаппе Станкович рассказал, кого бы пригласил в «Спартак» «Реал» может купить звезду сборной Испании на замену Винисиусу или Родриго Нападающий «Баварии» Кейн побил рекорд Эрлинга Холанна
«Барселона» легко разделалась с «Жироной» Два топ-клуба хотят забрать Салаха из «Ливерпуля» «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Почему «Реал» превратился в «Галактикос»: с чём схожесть нынешней команды и эпохи Зидана Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой Стала известна дата 1000-го гола Роналду Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков «Барселона» объявила о потере игрока на целый год Тренер – победитель не может найти работу: в какой команде Зидан может оказаться в ближайшее время Голы с пенальти позволили мадридскому «Реалу» победить в Сан-Себастьяне
Спортивные новости
Team Liquid стали победителями The International 2024 Тактаров высказался о победе Двалишвили над О'Мэлли Тактаров — о Шевченко: «Она всем мужикам утёрла нос» Александр Мостовой рассказал, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки О'Мэлли пал: В легчайшем весе UFC новый чемпион Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Сентября
09:32 · Россия. Премьер-лига
Заварзин: «Соболев перегорел в матче с ЦСКА»
09:20 · Россия. Премьер-лига
«Спартаку» предлагали подписать Шаллаи
09:02 · Россия. Премьер-лига
Сёмин оценил игру «Динамо» в новом сезоне
08:57 · Россия. Премьер-лига
Аршавин оценил дебютный матч Дзюбы в «Акроне»
08:52 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Акрона» поблагодарил Дзюбу
08:45 · Россия. Премьер-лига
Генич двумя словами отреагировал на возвращение Дзюбы
08:38 · Россия. Премьер-лига
Шалимов назвал игрока, который может стать открытием сезона
08:18 · Россия. Премьер-лига
Филимонов назвал важное различие между «Спартаком» и «Зенитом»
08:02 · Россия. Премьер-лига
Семшов оценил дебют Дзюбы в «Акроне»
07:45 · Россия. Премьер-лига
Дзюба обратился к болельщикам «Акрона»
07:40 · Россия. Премьер-лига
Филимонов: «Футбол в России деградирует»
07:29 · Россия. Премьер-лига
«Фратрия» прокомментировала осечку «Спартака» в матче с «Динамо»
07:23 · Россия. Премьер-лига
Круговой высказался после поражения в матче с «Зенитом»
15 Сентября
23:41 · Россия. Премьер-лига
Станкович рассказал, с какой задачей выпускал Николсона на замену
23:27 · Россия. Премьер-лига
Стрепетов — о Соболеве: «Зенит» играл против ЦСКА вдесятером»
23:16 · Россия. Премьер-лига
Мангаш объяснил, почему не смог отказать «Спартаку»
23:05 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Хотел бы, чтобы Кукуян оказался на месте игроков «Спартака», и его так же хлестали»
22:50 · Россия. Премьер-лига
Мангаш: «У меня нет любимой позиции»
22:41 · Россия. Премьер-лига
Мангаш: «Спартак» хотел победить, но получился сложный матч»
22:32 · Россия. Премьер-лига
Хлусевич: «Я рад, что Джикия нашёл команду»
22:21 · Россия. Премьер-лига
Хлусевич: «Рад, что история с Соболевым закончилась»
22:13 · Россия. Премьер-лига
Валерий Овчинников ответил, сможет ли Дзюба стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола
22:00 · Россия. Премьер-лига
Биджиев: «Учитывая удаление, думаю, результат более-менее» 1
21:53 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Станковичу ещё необходимо время, чтобы научить «Спартак» играть в атаке»
21:51 · Россия. Премьер-лига
Станкович: «Ребята отдались полностью на поле, здесь их не в чем упрекнуть»
Все новости
Рекомендуем