Станкович рассказал, с какой задачей выпускал Николсона на замену

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос о том, какую установку он дал форварду команды Шамару Николсону перед выходом на замену в матче с махачкалинским «Динамо».
На 78-й минуте Шамар Николсон заменил на поле Манфреда Угальде.
«Говорил ему находиться в штрафной, идти на ближнюю или дальнюю штангу, быть в движении — не стоять на месте», — сказал Станкович на пресс-конференции.
В текущем сезоне Николсон принял участие в двух матчах чемпионата России и не отметился голевыми действиями.
Игра восьмого тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком» завершилась ничейным результатом – 1:1.
Бан пользователя