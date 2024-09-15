Станкович рассказал, с какой задачей выпускал Николсона на замену

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос о том, какую установку он дал форварду команды Шамару Николсону перед выходом на замену в матче с махачкалинским «Динамо».

На 78-й минуте Шамар Николсон заменил на поле Манфреда Угальде.

«Говорил ему находиться в штрафной, идти на ближнюю или дальнюю штангу, быть в движении — не стоять на месте», — сказал Станкович на пресс-конференции.

В текущем сезоне Николсон принял участие в двух матчах чемпионата России и не отметился голевыми действиями.

Игра восьмого тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком» завершилась ничейным результатом – 1:1.