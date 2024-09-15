Стрепетов — о Соболеве: «Зенит» играл против ЦСКА вдесятером»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов высказался о попадании нападающего Александра Соболева в стартовый состав «сине-бело-голубых» на матч с ЦСКА.

Напомним, встреча восьмого тура чемпионата России завершилась победой команды Сергея Семака со счетом 1:0.

«Соболев еще не набрал форму. Он играл за счет силы воли, выпадал из ансамбля, можно сказать, что «Зенит» был против ЦСКА вдесятером», — приводит слова Стрепетова портал «РБ Спорт».

Напомним, в конце лета 27-летний Соболев сменил «Спартак» на «Зенит», подписав трудовой договор с санкт-петербургским клубом на три сезона.